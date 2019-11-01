В администрации Саранска пройдет встреча с предпринимателями

7 ноября в администрации Саранска состоится встреча с предпринимателями.

В указанной встрече примут участие сотрудники администрации Саранска, представители правоохранительных органов, сотрудники ГБУ «Мордовская республиканская станция борьбе с болезнями животных», а также представители службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В рамках рассматриваемой встречи будут обсуждены вопросы, касающиеся защищенности объектов с массовым пребыванием людей и принимаемых мер безопасности, эпизоотической ситуации и проведения электронно-ветеринарной сертификации пищевых продуктов, профилактики энтеровирусных инфекций, подготовки и оформления предприятий и организаций города к новогодним праздникам.

Чтобы стать участником встречи, нужно направить заявку на электронную почту eco6@adm-saransk.ru. В заявке, которую можно направить до 17:00 6 ноября, необходимо указать информацию, содержащую Ф.И.О., наименование организации, должность, контактный телефон.

Также читайте о том, что в прокуратуре Мордовии обсудили борьбу с экономическими преступлениями.

Источник: adm-saransk.ru