В Саранске 2 ноября ограничат движение транспорта по Юго-Западному шоссе

В Саранске 2 ноября будет запрещено движение транспортных средств по Юго-Западному шоссе.
Указанное ограничение будет действовать в период с 07:00 до 14:00 2 ноября. Исключение в данном случае составят спецмашины и общественный транспорт.
Рассматриваемое ограничение вводится в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru