Посетители одного из кафе Саранска устроили драку

В Саранске сотрудники Росгвардии пресекли драку.

Указанный инцидент произошел в ночь на 31 октября в кафе, расположенном в северо-восточной части Саранска. Между несколькими посетителями заведения, которые ранее не были знакомы друг с другом, вспыхнула ссора. Для дальнейшего выяснения отношений участники конфликта вышли на улицу, где словесная перепалка переросла в драку.

Прибывшие на место инцидента сотрудники Росгвардии остановили драку и задержали всех её участников.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia