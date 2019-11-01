В Мордовии прошло заседание КЧС

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мордовии провела заседание.

В ходе указанного заседания была обсуждена реализация мер по предотвращению нештатных ситуаций на объектах теплоснабжения, энергетики, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Также были рассмотрены готовность дорожных организаций к содержанию автомобильных дорог общего пользования в зимний период 2019-2020 годов и взаимодействие экстренных служб при чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, отдельное внимание было уделено вопросам, касающимся обеспечения безопасности на водных объектах, состояния противопожарного водоснабжения и определения границ зон подтопления.

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Источник: 13.mchs.gov.ru