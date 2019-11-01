В Саранске осудили преподавателя, ударившего сотрудника правоохранительных органов

В Саранске суд вынес приговор в отношении преподавателя одного из местных высших учебных заведений, который ударил сотрудника правоохранительных органов.

В ночь на 21 марта текущего года осужденный вместе со своим братом проводил время в кафе, расположенном в Октябрьском районе города. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мужчины нецензурно выражались в адрес других посетителей заведения и устроили драку.

Работники кафе вызвали стражей порядка. Преподаватель высшего учебного заведения, пытаясь покинуть место инцидента, ударил кулаком по лицу одного из прибывших в заведение правоохранителей.

Решением суда в отношении преподавателя была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru