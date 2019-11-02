В Чамзинском районе горел легковой автомобиль

В Чамзинском районе произошло возгорание легкового автомобиля.
Указанное происшествие произошло вечером 1 ноября в посёлке Комсомольский. На территории микрорайона №2 загорелся легковой автомобиль. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.
По предварительной информации, вследствие данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru