В Чамзинском районе горел легковой автомобиль

В Чамзинском районе произошло возгорание легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 1 ноября в посёлке Комсомольский. На территории микрорайона №2 загорелся легковой автомобиль. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По предварительной информации, вследствие данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru