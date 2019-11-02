В Саранске проводится профилактическая операция «Отопление»

1 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Саранска провели профилактические мероприятия с населением в рамках операции «Отопление».

Представители ведомства проинструктировали жителей посёлка Озерный и напомнили им о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а также о том, что данные предписания нужно с особой внимательностью соблюдать в период отопительного сезона.

Сотрудники МЧС также рассказали жителям посёлка о том, что в зимний период часто происходят пожары из-за неисправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя. Владельцам частных домов представители ведомства напомнили о правилах эксплуатации печного отопления.

Также сотрудники МЧС раздали жителям посёлка памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, напомнили основные действия при возникновении возгорания и телефоны службы спасения.

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Источник: 13.mchs.gov.ru