На некоторых улицах Саранска 4 ноября ограничат движение транспортных средств

4 ноября на некоторых улицах Саранска будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 3 ноября до 14:00 4 ноября движения и стоянка транспортных средств будут запрещены на территории, прилегающей к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, д. 40) и ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц Красной и Московской.

В период с 10:00 до 11:30 4 ноября запрет на парковку и движение транспортных средств будет действовать по ул. Московской от ул. Республиканской до ул. Рабочей, а также по ул. Рабочей от ул. Коммунистической до ул. Московской.

В период с 07:00 до 10:00 4 ноября стоянка транспортных средств будет запрещена в районе центрального входа в парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина.

Рассматриваемые ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения организацией «Ассамблея народов Мордовии» публичных мероприятий.

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Источник: adm-saransk.ru