Мордовия получила почти 300 тысяч доз вакцины от гриппа

В Мордовию было завезено практически 300 тыс. доз вакцины от гриппа.

На протяжении минувшей недели 3,5 тыс. жителей республики заболели ОРВИ, но сезонная заболеваемость в регионе остается ниже эпидемиологического уровня. Случаев гриппа в Мордовии пока что выявлено не было.

За счет средств федерального бюджета регион получил 200138 доз взрослых вакцин и 93344 дозы детской вакцины. В ближайшее время ожидается поступление ещё 111000 доз.

Стоит отметить, что прививку от гриппа можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства.

По информации «Известий Мордовии».

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