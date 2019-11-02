В Саранске сотрудники полиции проверили места проживания иностранных граждан

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактические мероприятия в местах проживания иностранных граждан, проходящих обучение в высших учебных заведениях.

В ходе указанных мероприятий стражи порядка проверили более 400 уроженцев Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Во время рейда за нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию и режима пребывания в стране два студента были привлечены к административной ответственности. В отношении каждого из указанных нарушителей была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф