Житель Саранска подозревается в убийстве соседа

В Саранске стражами порядка был задержан местный житель, который подозревается в убийстве соседа.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что подозреваемый, находясь в собственной квартире, распивал алкогольные напитки вместе со своим соседом. В ходе попойки гость оскорбил владельца жилья. По этой причине хозяин квартиры ударил собутыльника ножом в шею. От полученного ранения пострадавший скончался. Затем подозреваемый отнес тело соседа в его квартиру. Труп пострадавшего спустя день был обнаружен его дочерью, которая пришла к нему в гости.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под стражей.

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Источник: 13.мвд.рф