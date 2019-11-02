В Зубово-Полянском районе горела кровля мастерской

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание кровли мастерской.
Днём 1 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Аким-Сергеевка. На улице Алтухова загорелась кровля столярной мастерской. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 7 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Краснослободском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru