В Атюрьевском районе горели надворные постройки и заброшенный дом

В Атюрьевском районе произошло возгорание заброшенного дома и надворных построек.
Ранним утром 2 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Шайгуши. На улице Центральной горели надворные постройки и заброшенный дом. Площадь распространения пламени составляла 95 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенного дома и надворных построек в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru