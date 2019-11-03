В Мордовии 18-летний парень отравился кофе

В Ичалках 18-летний молодой человек отравился кофе.

Инцидент произошел несколько дней назад. 18-летний студент аграрного колледжа решил выпить несколько чашек кофе подряд. Чрезмерное употребление бодрящего напитка не оказало негативного влияния на сердечно-сосудистую систему молодого человека, но привело к отравлению.

Парень был доставлен в больницу. Медики спасли молодого человека, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По информации «Известий Мордовии».

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