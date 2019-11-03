В Торбеево горели мусорные контейнеры

В Торбеево произошло возгорание мусорных контейнеров.

2 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Девятаева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что напротив дома №38 горят пластиковые мусорные контейнеры.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания мусорных контейнеров в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru