55-летний житель Мордовии умер, возвращаясь домой с похорон

В Атяшевском районе 55-летний гражданин скончался, возвращаясь с похорон домой.

По предварительной информации, 25 октября 55-летний житель села Лобаски, возвращаясь домой с похорон своего знакомого, проживавшего в соседнем населенном пункте, решил срезать путь, пройдя через небольшую речку. Данная идея обернулась для мужчины не сокращением пути, а прекращением жизнедеятельности. По предварительным данным, гражданин упал в воду и замерз, не сумев встать. Почему мужчина не смог подняться, не уточняется.

Труп жителя села Лобаски был обнаружен спустя два дня после его смерти.

По информации «Известий Мордовии».

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