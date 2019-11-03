В Ромоданово горела голубятня

В Ромоданово пожарные ликвидировали возгорание голубятни.

Происшествие произошло 2 ноября. Возле дома №24, расположенного по адресу – улица Комсомольская, загорелась голубятня. В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания голубятни в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru