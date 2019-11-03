В Мордовии прошел конкурс детских рисунков на антикоррупционную тематику

В СУ СК РФ по Мордовии подвели итоги первого этапа конкурса детского рисунка, посвященного борьбе с коррупцией.
Указанный конкурс проводится ежегодно в целях формирования антикоррупционного общественного мнения, направленного на негативное отношение к совершению коррупционных действий, а также повышения правовой культуры детей и подростков.
В конкурсе рисунков приняли участие дети сотрудников следственных органов.
Победители и призеры конкурса в скором времени будут награждены дипломами.
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Источник: mordovia.sledcom.ru