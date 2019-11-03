В Саранске студенты кооперативного института посетили судебное заседание

В Саранске студенты кооперативного института посетили Октябрьский районный суд в рамках регионального проекта «Территория права».

30 октября студенты указанного учебного заведения посетили гражданский процесс под председательством судьи Г.Ю. Телушкиной, на котором рассматривалось гражданское дело по иску гражданина к администрации Саранска об обязании предоставить земельный участок в собственность.

Студенты могли понаблюдать за ходом процесса, увидеть допрос свидетелей по делу, а также оглашение судьей резолютивной части решения по делу.

После окончания судебного процесса помощник председателя суда Д.Р. Куряева ответила на вопросы студентов.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru