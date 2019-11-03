Мэр Саранска встретился с жителями деревни Полянки

2 ноября глава администрации Саранска Пётр Тултаев встретился с жителями деревни Полянки.

Градоначальник сообщил жителям указанной деревни о том, что автобусный маршрут №22 будет курсировать в прежнем режиме. Ранее количество рейсов по данному маршруту было сокращено с пяти до трех по причине задолженности перед перевозчиком. Проблему удалось решить благодаря выделению средств из регионального бюджета.

Кроме того, Пётр Тултаев сообщил о том, что в настоящее время городская администрация готовит предложение о начислении компенсации перевозчику не на основе количества перевезенных пассажиров и стоимости одной поездки, а исходя из количества километров маршрута.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы медицинского обслуживания. В скором времени в деревне будет построен новый фельдшерско-акушерский пункт.

Кроме того, было обращено внимание на строительство подъездной дороги к деревенскому кладбищу и установку ограждения на погосте. Пётр Тултаев заявил, что данные работы будут выполнены, но не в ближайшее время, поскольку необходимые для этого денежные средства отсутствуют.

Также было обсуждено состояние родников и водоснабжение. В прошлом году в деревне построили новую водонапорную башню и провели центральное водоснабжение. Местные жители стали подключаться к благу цивилизации, но качество воды, по их словам, является средним. По предварительным данным, причиной тому стал низкий разбор из-за того, что слишком мало людей подключилось к центральному водоснабжению. Пётр Тултаев поручил МП «Сранскгорводоканал» взять пробы воды и подтвердить эту причину.

Также проблемным является вопрос подключения домов к центральному водоводу. Жители деревни Полянки пожаловались на слишком высокие цены, которые им выставляли за подведение труб в дома. Градоначальник поручил своему первому Игорю Бутяйкину разобраться в этом вопросе совместно с МП «Саранскгорводоканал».

Некоторые жители деревни до сих пор пользуются местными родниковыми источниками, один из которых несколько лет назад стал причиной заражения лептоспирозом. Тогда источник был закрыт для обработки и приведения в нормативное состояние. Но на этом проблемы не закончились. Недавно напор воды в роднике резко упал. Глава администрации Саранска отправился лично осмотреть родник. По предварительным данным, напор упал из-за того, что где-то на участке от колодца до самого родника сместились трубы. Пётр Тултаев поручил курирующему заместителю решить эту проблему.

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Источник: adm-saransk.ru