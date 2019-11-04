В Чамзинском районе загорелась заброшенная постройка

В Чамзинском районе произошло возгорание заброшенной постройки.

Вечером 3 ноября на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Алексеевка. На улице Нижней загорелась заброшенная постройка. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить строение на площади 30 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru