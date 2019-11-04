В Мордовии сдать экзамены на получение водительского удостоверения можно будет только в Саранске

В Мордовии с 5 ноября сдать экзамены на право управления транспортными средствами можно будет только в Саранске.

В подразделении, дислоцированном в Ковылкино, предоставление государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств, приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений осуществляться не будет.

В подразделении, расположенном в Краснослободске, будут предоставляться государственные услуги по регистрации автомототранспортных средств и выдаче (замене) водительских удостоверений.

В подразделении, дислоцированном в Комсомольском, будут предоставляться государственные услуги по регистрации автомототранспортных средств и выдаче (замене) водительских удостоверений.

Прием квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами будет осуществляться только в подразделении, дислоцированном в Саранске.

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Источник: гибдд.рф