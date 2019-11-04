В учебных заведениях Мордовии были проведены антинаркотические мероприятия

Сотрудники УНК МВД по Мордовии совместно с епископом Ардатовским и Атяшевским Вениамином провели комплексные мероприятия, направленные на профилактику наркомании и формирование морально-нравственных ориентиров молодежи в Атяшевском аграрном техникуме, Ардатовском медицинском колледже и средней общеобразовательной школе Ардатова.
Педагогическим коллективам указанных учебных заведений была оказана информационно-методическая помощь по вопросам организации и проведения антинаркотической работы среди подрастающего поколения.
Мероприятия подобного рода не только позволяют повысить уровень достоверных сведений о проблеме, а также способствуют осознанию приоритета здорового образа жизни и ценности здоровья.
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Источник: 13.мвд.рф