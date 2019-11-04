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Жителей Ичалковского района научили распознавать мошенников

Жителей Ичалковского района научили распознавать мошенников

На базе структурного подразделения «Центр молодежного досуга» МБУ «Центр культуры» Ичалковского района заместитель начальника отдела УУР МВД по Мордовии Владимир Карташов и оперуполномоченные ММО МВД России «Ичалковский» провели рабочую встречу с представителями администрации и органов социальной защиты населения.

Стражи порядка в ходе указанной встречи рассказали о наиболее распространенных способах мошенничества, разъяснили алгоритм действий при общении с незнакомцами, призвали не поддаваться на уговоры неизвестных, а также ни в коем случае не называть паспортные данные, реквизиты и пин-код банковской карты, чтобы не стать жертвой преступников.

Также участникам встречи рассказали о том, что нужно делать и куда обращаться при первых подозрениях совершения мошеннических действий.

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Источник: 13.мвд.рф