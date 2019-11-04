Жителей Ичалковского района научили распознавать мошенников

На базе структурного подразделения «Центр молодежного досуга» МБУ «Центр культуры» Ичалковского района заместитель начальника отдела УУР МВД по Мордовии Владимир Карташов и оперуполномоченные ММО МВД России «Ичалковский» провели рабочую встречу с представителями администрации и органов социальной защиты населения.

Стражи порядка в ходе указанной встречи рассказали о наиболее распространенных способах мошенничества, разъяснили алгоритм действий при общении с незнакомцами, призвали не поддаваться на уговоры неизвестных, а также ни в коем случае не называть паспортные данные, реквизиты и пин-код банковской карты, чтобы не стать жертвой преступников.

Также участникам встречи рассказали о том, что нужно делать и куда обращаться при первых подозрениях совершения мошеннических действий.

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Источник: 13.мвд.рф