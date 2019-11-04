Безработная жительница Большеберезниковского района фиктивно прописала двух иностранок

В Большеберезниковском районе 27-летняя местная жительница фиктивно прописала в своем доме двух гражданок Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в апреле текущего года 27-летняя безработная жительница села Починки фиктивно поставила на миграционный учет в принадлежащем ей доме гражданку Таджикистана 1979 года рождения.

Кроме того, выяснилось, что в августе прошлого года сельчанка фиктивно прописала в своем доме гражданку Таджикистана 1997 года рождения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф