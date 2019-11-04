В Саранске горел строительный вагончик

В Саранске произошло возгорание строительного вагончика.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 4 ноября. На территории ЖК «Тавла» воспламенился строительный вагончик. В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина возгорания строительного вагончика в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что накануне в Саранске загорелся матрас.
Источник: 13.mchs.gov.ru