В Мордовии сотрудники ГИБДД провели встречу с будущими мамами

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями автосалона организовали профилактическое мероприятие под названием «Пристегни самое дорогое» в ГБУЗ «Ромодановская поликлиника».

Участниками указанного мероприятия стали будущие мамы. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили женщинам о соблюдении ПДД.

Будущим мамам рассказали о детских удерживающих устройствах, а также напомнили, что даже при перевозке маленького пассажира из роддома необходимо соблюдать ПДД.

Стражи порядка также рассказали женщинам, что при столкновении, резком торможении или ударе со скоростью в 50 километров в час вес пассажира возрастает примерно в 30 раз.

Также сотрудники ГИБДД подарили будущим мамам световозвращающие наклейки на коляски и автомобили.

Кроме того, женщинам показали обучающий фильм по ПДД.

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Источник: 13.мвд.рф