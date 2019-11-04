Спортсмен из Мордовии стал победителем международных соревнований по бильярду

Спортсмен из Мордовии успешно выступил на международных соревнованиях по бильярду.

Недавно в Москве завершились международные соревнования по бильярдному спорту под названием «Маленький принц». В рассматриваемых состязаниях приняли участие 223 спортсмена из нескольких стран. Соревнования проводились в четырех возрастных категориях.

Среди мальчиков в возрастной категории до 13 лет победу одержал представитель саранского бильярдного клуба «Тихон» Арсений Муравьев. Мордовский спортсмен является победителем первенства России-2019.

По информации «Известий Мордовии».

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