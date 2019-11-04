Прокуратура Кочкуровского района выявила нарушения законодательства о водоснабжении

В Кочкуровском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства о водоснабжении.

Сотрудниками прокуратуры указанного района при проверке деятельности МПУ «ЖКХ «Водоканал» было установлено, что вопреки требованиям законодательства предприятием рабочая программа осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды не разработана и не согласована центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Кроме того, в СМИ и на официальном сайте предприятия сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, не размещались.

Одно должностное лицо были привлечено к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, директор МУП «ЖКХ «Водоканал» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru