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Для завершения строительства универсального зала «Саранск Арена» нужно несколько сотен миллионов рублей

Для завершения строительства универсального зала «Саранск Арена» нужно несколько сотен миллионов рублей

Для завершения строительства универсального зала «Саранск Арена» требуются денежные средства в сумме 726 млн рублей.

В настоящее время строительство указанного зала завершено на 84%. Руководство Мордовии рассчитывает на то, что работы на рассматриваемом объекте будут завершены благодаря выделению средств из федерального бюджета, а также при помощи спонсоров.

Ожидается, что универсальный зал будет введен в эксплуатацию в следующем году. В настоящее время на данном объекте ведется отделка внутренних помещений. В ближайшее время предстоит приобрести и смонтировать технологическое и инженерное оборудование.

Рассматриваемый универсальный зал может использоваться для проведения матчей по хоккею с шайбой, соревнований по фигурному катанию и нескольким другим видам спорта.

Строительство данного зала стартовало ещё в 2011 году. С тех пор сроки сдачи объекта неоднократно изменялись.

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Источник: prokrm.ru