Для завершения строительства универсального зала «Саранск Арена» нужно несколько сотен миллионов рублей

Для завершения строительства универсального зала «Саранск Арена» требуются денежные средства в сумме 726 млн рублей.

В настоящее время строительство указанного зала завершено на 84%. Руководство Мордовии рассчитывает на то, что работы на рассматриваемом объекте будут завершены благодаря выделению средств из федерального бюджета, а также при помощи спонсоров.

Ожидается, что универсальный зал будет введен в эксплуатацию в следующем году. В настоящее время на данном объекте ведется отделка внутренних помещений. В ближайшее время предстоит приобрести и смонтировать технологическое и инженерное оборудование.

Рассматриваемый универсальный зал может использоваться для проведения матчей по хоккею с шайбой, соревнований по фигурному катанию и нескольким другим видам спорта.

Строительство данного зала стартовало ещё в 2011 году. С тех пор сроки сдачи объекта неоднократно изменялись.

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Источник: prokrm.ru