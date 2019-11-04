62-летняя жительница Мордовии отравилась угарным газом в бане

В Мордовии 62-летняя местная жительница отравилась угарным газом.

Инцидент произошел несколько дней назад в селе Новая Пырма Кочкуровского района. 62-летняя гражданка потеряла сознание, находясь в бане. Родственники, обнаружив пенсионерку в бессознательном состоянии, вызвали медиков. Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение одной из больниц Саранска. Медики диагностировали у сельчанки отравление угарным газом.

По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность печи.

По информации «Известий Мордовии».

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