17-летний житель Мордовии выстрелил в себя из пистолета

В Мордовии 17-летний молодой человек выстрелил в себя из пистолета.

Несколько дней назад 17-летний студент одного из высших учебных заведений Мордовии рассматривал травматический пистолет. В определенный момент молодой человек, проявив неосторожность, выстрелил себе в плечо.

Парень был экстренно госпитализирован. В настоящее время жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось о том, что в Ичалках 18-летний парень отравился кофе. Молодой человек выпил несколько чашек бодрящего напитка подряд. В настоящее время жизнь и здоровье парня находятся в безопасности.