В Атяшевском районе загорелось сено

В Атяшевском районе произошло возгорание сена.

Происшествие произошло вечером 3 ноября в селе Гуляево. На территории указанного населенного пункта загорелись 10 тюков с сеном.

По предварительной информации, вследствие рассматриваемого инцидента никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости осторожного обращения с огнем, соблюдения всех правил пожарной безопасности и требований при эксплуатации электроприборов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru