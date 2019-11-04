В Атяшевском районе загорелось сено

В Атяшевском районе произошло возгорание сена.
Происшествие произошло вечером 3 ноября в селе Гуляево. На территории указанного населенного пункта загорелись 10 тюков с сеном.
По предварительной информации, вследствие рассматриваемого инцидента никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости осторожного обращения с огнем, соблюдения всех правил пожарной безопасности и требований при эксплуатации электроприборов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru