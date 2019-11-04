В Мордовии футбольный манеж на противозаконных основаниях передали в залог

Арбитражный суд Волго-Вятского округа удовлетворил исковые требования министерства спорта и физической культуры Мордовии и регионального правительства к комитету имущественных и земельных отношений республики и «ПАО АКБ «Связь-Банк» о признании недействительным договора об ипотеке.

Указанное решение суда предусматривает погашение регистрационной записи об ипотеке в отношении крытого футбольного манежа, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Победы.

Удовлетворяя заявленные истцами требования, суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемая сделка совершена ответчиками вопреки требованиям действующего законодательства. Спорный объект является спортивным сооружением, и по этой причине он не подлежал передаче в залог, что предусматривает упомянутая сделка.

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Источник: prokrm.ru