Синоптики предупреждают жителей Мордовии о сильном ветре 5 ноября

В Мордовии ожидается усиление ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 5 ноября на территории региона будут наблюдаться порывы южного ветра, скорость которых будет составлять 17 метров в секунду.

Дабы избежать негативных последствий порывов ветра, следует обходить деревья, шаткие конструкции и постройки, кровли которых не являются устойчивыми. Автомобилистам желательно не оставлять транспортные средства на улице.

Также читайте о том, что мэр Саранска Пётр Тултаев несколько дней назад встретился с жителями деревни Полянки.

Источник: info-rm.com