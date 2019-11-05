Собака едва не разорвала жительницу Торбеево

В Мордовии местную жительницу едва не разорвала собака.

Инцидент произошел несколько дней назад в Торбеево. По предварительной информации, в вечернее время суток на местную жительницу набросилась собака, которую хозяйка, проживающая по адресу – улица Больничная, отпустила погулять без поводка и намордника. Животное разорвало одежду пострадавшей. Телесные повреждения женщина не получила.

Пострадавшая обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности хозяйку собаки

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что недавно в Мордовии 17-летний парень выстрелил в себя из пистолета.