Житель Торбеевского района устроил дебош в своем доме

В Торбеевском районе местный житель во время семейного скандала принялся крушить свой дом.

События разворачивались в селе Жуково указанного района. Мужчина, проживающий в доме, расположенном по адресу – улица Садовая, поссорился с членами своей семьи. В процессе выяснения отношений гражданина переполнили негативные эмоции, по причине чего он, утратив эмоциональное равновесие и контроль над своим поведением, принялся вырывать розетки, разбрасывать вещи, ломать стиральную машину и совершать иные действия деструктивного характера.

Усмирили дебошира прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов.

По информации «Известий Мордовии».

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