В Саранске детей из многодетных и малообеспеченных семей обучат велоспорту

Мордовская региональная общественная организация «Федерация велосипедного спорта – ВМХ Мордовии» выиграла грант по привлечению к занятиям велосипедным спортом дошкольников из многодетных и малообеспеченных семей.

Четыре раза в неделю дети 4- и 5-летнего возраста будут заниматься в специализированном зале СШОР по велоспорту.

Заместитель директора СШОР Мордовии по велоспорту Игорь Доянов говорит о том, что дважды конкурсные комиссии направляли негативный ответ по поводу реализации проекта «Велосипедный спорт», но после корректировки программы, бюджета и проведения семинаров цель была достигнута.

На бесплатной основе будут заниматься порядка 30 детей упомянутого возраста. Набор на обучение начнется 1 декабря.

По информации «Известий Мордовии».

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