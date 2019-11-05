В Саранске подросток подозревается в изнасиловании своей знакомой

В Саранске был заключен под домашний арест парень, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

По предварительной информации, девочка 2004 года рождения проводила время в компании нескольких своих знакомых. Подростки находились в квартире одного из них. В определенный момент девочка осталась наедине со своим знакомым 2003 года рождения. Воспользовавшись данным обстоятельством, парень совершил в отношении пострадавшей насильственные действия сексуального характера.

Девочка рассказала о случившемся, спустя несколько дней. Бабушка пострадавшей, узнав об изнасиловании, обратилась в полицию.

Спустя некоторое время, подозреваемый был задержан. Парень признался в содеянном. С прошлого года юноша состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних за совершение имущественного преступления. Подросток был привлечен к уголовной ответственности. В отношении парня была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Источник: 13.мвд.рф