57-летний житель Мордовии воровал детали с железнодорожных путей

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 57-летний местный житель, который воровал детали с железнодорожных путей.

Сотрудниками Рузаевского линейного отдела полиции был задержан 57-летний гражданин, который снимал детали с верхнего строения пути, намереваясь сдать их в пункт приема металла.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.

По информации «Известий Мордовии».

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