В Атяшевском районе в ДТП пострадал 48-летний мужчина

В Атяшевском районе произошло серьезное ДТП с участием иномарки.

Указанное происшествие произошло днём 4 ноября на 1-м километре дороги, соединяющей Атяшево и Дубенки. По предварительной информации, 48-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого врезалось в стену здания.

Водитель иномарки получил травмы. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф