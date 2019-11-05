Пьяная жительница Саранска опрокинула мусорный бак на такси

В Саранске была задержана 33-летняя местная жительница, которая подозревается в повреждении автомобиля.

В ночь на 3 ноября 33-летняя жительница Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вызвала машину такси к дому, расположенному по адресу – улица Республиканская. Таксист не смог подъехать к подъезду, по причине чего стал ожидать пассажирку поодаль. Женщина, возмутившись данным обстоятельством, устроила скандал, в ходе которого опрокинула находившийся рядом мусорный бак на транспортное средство, оставив в металле заметную вмятину и повредив лакокрасочное покрытие.

Горожанка была задержана сотрудниками Росгвардии.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia