В Мордовии собрали более 1 миллиона тонн сахарной свеклы

В Мордовии было собрано более 1 млн тонн сахарной свеклы.

В республике подошла к концу уборка сахарной свеклы, по результатам которой валовой сбор составил более 1,33 млн урожая технической культуры. Это на 409 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

По предварительной информации, из сахарной свеклы урожая текущего года будет выработано 110 тысяч тонн сахара.

В текущем полевом сезоне сахарную свеклу аграрии Мордовии возделывали на площади 22,4 тыс. га в восьми районах. Средняя урожайность технической культуры составила 461 центнер на гектар. Самый высокий показатель урожайности (571 центнер) был зафиксирован в Ичалковском районе.

По информации «Известий Мордовии».

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