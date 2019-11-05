В Чамзинском районе в результате ДТП пострадали три человека

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло днём 3 ноября на 34-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. 24-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Мазда», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на металлический отбойник.

Водителю иномарки и двум его пассажирам, среди которых 33-летний мужчина и 44-летняя женщина, понадобилась медицинская помощь.

В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф