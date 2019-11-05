В Рузаевке сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Рузаевке сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Вечером 4 ноября возле дома №25, расположенного по адресу – улица Ленина, сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Рузаевскому району остановили автомобиль марки «БМВ», за рулем которого находился 20-летний молодой человек. При проверке было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и автомобиль были доставлены в ОМВД России по Рузаевскому району.

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Источник: гибдд.рф