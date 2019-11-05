Дзюдоистка из Мордовии стала победительницей турнира, прошедшего в Ленинградской области

Дзюдоистка из Мордовии успешно выступила на соревнованиях в Ленинградской области.
3 ноября в городе Колпино Ленинградской области прошел второй этап петербургской лиги дзюдо «Аврора» среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения
В рассматриваемом турнире приняли участие 312 дзюдоистов из 37 регионов России.
Мордовию на данных соревнованиях представляла спортсменка СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина Дарья Щетинина.
Мордовская спортсменка стала победительницей соревнований в весовой категории до 52 кг, досрочно победив во всех трех схватках.
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Источник: mordovia-sport.ru