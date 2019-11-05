В Мордовии 33-летний мужчина бросил подростка в загоревшемся автомобиле

В Больших Березниках легковой автомобиль загорелся после наезда на отбойник.

Происшествие произошло в ночь на 2 ноября на улице Набережной. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21099, превысив скорость, не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на металлический отбойник моста. После этого легковушка воспламенилась.

В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир ВАЗа. Парень самостоятельно обращался за медицинской помощью в ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ».

Водитель легковушки убежал с места инцидента, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе в результате ДТП пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф