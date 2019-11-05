В Мордовии 22-летний водитель иномарки, превысивший скорость, устроил ДТП

В Инсарском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Инцидент произошел ранним утром 2 ноября на 29-м километре дороги, пролегающей между Рузаевкой, Ковылкино и Торбеево. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 22-летний водитель автомобиля марки «Лексус», двигаясь на высокой скорости, не сумел удержать контроль над управлением, что в итоге привело к съезду транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель иномарки и три его пассажирки 16-, 25- и 27-летнего возраста доставлялись в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Выяснилось, что 22-летний автомобилист ранее был лишен водительского удостоверения. Молодой человек был привлечен к административной ответственности.

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Источник: гибдд.рф