На одной из улиц Саранска на протяжении часа произошло два ДТП

На одной из улиц Саранска в течение часа произошло два ДТП.

2 ноября, 14:40 на улице Косарева 50-летний водитель автомобиля марки ВАЗ, не предоставив преимущество в движении, допустил столкновение с автомобилем марки «Дэу». Медицинская помощь понадобилась пассажирке второй машины.

Спустя час на той же улице столкнулись автомобиль марки «Рено» и автобус «Мерседес». Это ДТП произошло из-за того, что 47-летний водитель «Рено» не уступил дорогу автобусу. В данной аварии пострадали две пассажирки «Мерседеса» 24- и 30-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф