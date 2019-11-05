В Чамзинском районе опрокинулся легковой автомобиль

В Чамзинском районе в результате опрокидывания легкового автомобиля пострадал 56-летний мужчина.

ДТП произошло вечером 2 ноября на 11-м километре дороги, которая соединяет Комсомольский, Апраксино и Знаменское. 29-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21099, по причине превышения скорости не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство вылетело в кювет, а затем опрокинулось.

Телесные повреждения получил 56-летний пассажир легковушки. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ».

В отношении водителя легковушки были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф